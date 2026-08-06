В Кузбассе мужчина надругался над дочерью сожительницы и получил срок 20 лет

В Кузбассе мужчина получил срок 20 лет за надругательство над падчерицей

Суд вынес приговор жителю Кузбасса, которого обвиняли в преступлениях против падчерицы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, мужчина проживал вместе с сожительницей и ее 13-летней дочерью. В конце 2025-го года, выпив алкоголь, россиянин стал приставать к девочке и надругался над ней.

В отношении мужчины возбудили дело по статье о половой неприкосновенности.

«При назначении наказания суд учел особую тяжесть совершенных преступлений, их общественную опасность, а также то, что потерпевшей являлся ребенок», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигуранта к 20 годам лишения свободы, их он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Ульяновске задержали двух мигрантов. Как полагают следователи, они изнасиловали несовершеннолетнюю во дворе жилого дома. Обоих фигурантов отправили под арест. Следователи организовали необходимые мероприятия, в том числе проверку законности нахождения иностранцев в РФ.

Ранее сообщалось о вынесении приговора тренеру-педофилу из Хабаровска, который изнасиловал пятерых детей.