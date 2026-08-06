Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Кузбассе мужчина надругался над дочерью сожительницы и получил срок 20 лет

В Кузбассе мужчина получил срок 20 лет за надругательство над падчерицей
Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор жителю Кузбасса, которого обвиняли в преступлениях против падчерицы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, мужчина проживал вместе с сожительницей и ее 13-летней дочерью. В конце 2025-го года, выпив алкоголь, россиянин стал приставать к девочке и надругался над ней.

В отношении мужчины возбудили дело по статье о половой неприкосновенности.

«При назначении наказания суд учел особую тяжесть совершенных преступлений, их общественную опасность, а также то, что потерпевшей являлся ребенок», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигуранта к 20 годам лишения свободы, их он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Ульяновске задержали двух мигрантов. Как полагают следователи, они изнасиловали несовершеннолетнюю во дворе жилого дома. Обоих фигурантов отправили под арест. Следователи организовали необходимые мероприятия, в том числе проверку законности нахождения иностранцев в РФ.

Ранее сообщалось о вынесении приговора тренеру-педофилу из Хабаровска, который изнасиловал пятерых детей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне скупают золотые слитки. Стоит ли делать так же
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!