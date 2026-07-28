В Хабаровске осудили тренера-педофила, изнасиловавшего пятерых детей

В Хабаровске суд приговорил жителя Советской Гавани к 19 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Следствие установило, что подсудимый, работая в сфере развития несовершеннолетних и спорта, изнасиловал пятерых детей, некоторым из них не было 14 лет. Часть эпизодов относится к категории особо тяжких.

Уточняется, что при назначении наказания суд принял во внимание обстоятельства совершенных преступлений, личные данные фигуранта и тяжелые последствия для потерпевших. Поэтому, кроме основного срока, мужчине запретили заниматься деятельностью в сфере образования, а после освобождения ограничат свободу еще на один год.

В пресс-службе добавили, что экспертиза выявила у обвиняемого «расстройство сексуального предпочтения в виде педофилии», поэтому ему было назначено принудительное амбулаторное лечение и наблюдение у психиатра.

Приговор вступил в законную силу и был обжалован стороной защиты, отметили в суде.

До этого депутат Сергей Миронов возмутился слишком мягким, на его взгляд, приговором для педофила-рецидивиста из Севастополя — мужчина получил 17 лет колонии особого режима за преступление против 9-летней девочки.

Ранее в Новосибирске многодетного отца приняли за педофила и избили.