В Ульяновске два мигранта изнасиловали девочку

Иностранцев обвиняют в надругательстве над девочкой. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел во дворе на улице Ленина. По версии следствия, мигранты в возрасте 20 и 22 лет изнасиловали ребенка. Возраст пострадавшей не уточняется, но известно, что ей не было 14 лет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Мужчин уже задержали, им предъявили обвинения.

«По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего. Специалисты также выяснят, находились ли мигранты на территории России законно.

До этого в Волгоградской области 24-летнего помощника прокурора задержали за надругательства. Как полагают следователи, мужчина изнасиловал двух девушек в салоне своей машине. Помимо этого, он совершал подобные преступления против 15-летней девушки.

Ранее сообщалось, что мигрант надругался над подростком и девушкой на пляже в Уфе.