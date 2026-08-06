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Общество

Врач предупредил, к каким проблемам приведет неправильный выбор рюкзака для школьника

Врач Литвиненко: неправильный школьный рюкзак навредит позвоночнику
Нина Зотина/РИА «Новости»

Неправильный выбор школьного рюкзака может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата. Об этом «Москве 24» рассказал врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко.

По его словам, в этом случае повышается риск появления искривления позвоночника, поскольку суставы и кости деформируются в результате давления веса на еще не сформированные мышцы ребенка.

«При этом нагрузка идет не только на позвоночник, но и на коленные и тазобедренные суставы, стопы. В итоге это чревато развитием воспалительных заболеваний нижних конечностей, таких как артрит. Также увеличивается риск появления плоскостопия», — сказал Литвиненко.

При этом врач отметил, что умеренная нагрузка на позвоночник детей может принести пользу. Так, рюкзак весом до 5–7 кг поможет укрепить мышечную массу, которая в дальнейшем будет разгружать позвоночник, если носить его непродолжительное время.

В пресс-службе Роскачества до этого говорили, что при выборе качественного школьного рюкзака нужно учитывать его вес, форму и ряд других критериев. Специалисты объяснили, что школьный рюкзак не должен быть тяжелым. Для учеников младших классов рекомендуется покупать сумку до 700 г, а для старшеклассников — до 1 кг.

Ранее врач объяснил, что важно учесть при выборе школьного рюкзака.

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