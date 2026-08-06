Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Врач объяснил, что важно учесть при выборе школьного рюкзака

Врач Литвиненко: школьный рюкзак должен иметь ортопедическую спинку
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Правильный школьный рюкзак должен иметь ортопедическую спинку — мягкие вставки на спине и лямках для уменьшения нагрузки на позвоночник, а также отделения для различных принадлежностей. Об этом «Москве 24» рассказал врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко.

По его словам, важно, чтобы нагрузка при ношении рюкзака равномерно распределялась на весь позвоночник и плечи — различные отделы помогут компоновать школьные принадлежности по группам, смещая центр тяжести. Лучше отдавать предпочтение вариантам из легких материалов, сам рюкзак должен весить не более 700 г.

«Вообще, считается, что общий вес сумки вместе с принадлежностями не должен превышать 10% от массы тела ребенка. Но в любом случае важно, чтобы он не был тяжелее 5–7 кг, потому что детский позвоночник еще формируется. В таком случае дополнительная нагрузка будет способствовать развитию проблем со здоровьем», – отметил Литвиненко.

В пресс-службе Роскачества до этого говорили, что при выборе качественного школьного рюкзака нужно учитывать его вес, форму и ряд других критериев. Специалисты объяснили, что школьный рюкзак не должен быть тяжелым. Для учеников младших классов рекомендуется покупать сумку до 700 г, а для старшеклассников — до 1 кг.

Ранее врач объяснил, почему после ношения рюкзака болит спина.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне скупают золотые слитки. Стоит ли делать так же
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!