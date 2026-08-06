Врач объяснил, что важно учесть при выборе школьного рюкзака

Правильный школьный рюкзак должен иметь ортопедическую спинку — мягкие вставки на спине и лямках для уменьшения нагрузки на позвоночник, а также отделения для различных принадлежностей. Об этом «Москве 24» рассказал врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко.

По его словам, важно, чтобы нагрузка при ношении рюкзака равномерно распределялась на весь позвоночник и плечи — различные отделы помогут компоновать школьные принадлежности по группам, смещая центр тяжести. Лучше отдавать предпочтение вариантам из легких материалов, сам рюкзак должен весить не более 700 г.

«Вообще, считается, что общий вес сумки вместе с принадлежностями не должен превышать 10% от массы тела ребенка. Но в любом случае важно, чтобы он не был тяжелее 5–7 кг, потому что детский позвоночник еще формируется. В таком случае дополнительная нагрузка будет способствовать развитию проблем со здоровьем», – отметил Литвиненко.

В пресс-службе Роскачества до этого говорили, что при выборе качественного школьного рюкзака нужно учитывать его вес, форму и ряд других критериев. Специалисты объяснили, что школьный рюкзак не должен быть тяжелым. Для учеников младших классов рекомендуется покупать сумку до 700 г, а для старшеклассников — до 1 кг.

Ранее врач объяснил, почему после ношения рюкзака болит спина.