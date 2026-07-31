Россиянам рассказали, как выбрать качественный школьный рюкзак

При выборе качественного школьного рюкзака нужно учитывать его вес, форму и ряд других критериев. Об этом RT сообщили в пресс-службе Роскачества.

Специалисты объяснили, что школьный рюкзак не должен быть тяжелым. Для учеников младших классов рекомендуется покупать сумку до 700 граммов, а для старшеклассников — до 1 килограмма.

«Важны удобные лямки шириной 3,5-4 сантиметра вверху и 2-2,5 сантиметра внизу при длине 60-70 сантиметров, с регулируемыми креплениями и возможностью расстегнуть одну из них. Подкладка должна быть дышащей, а пряжки расположены так, чтобы не травмировать ребенка», — отметили в Роскачестве.

По словам экспертов, правильный рюкзак должен держать форму и равномерно распределять вес. При этом для младшеклассников также важно наличие жесткой спинки.

Оптимальной считается конструкция с двумя отделениями: основным для учебников и дополнительным для небольших вещей. Высота задней стенки хорошего рюкзака составляет от 30 до 36 сантиметров, передней — от 22 до 26 сантиметров, а ширина — от 6 до 10 сантиметров.

В Роскачестве добавили, что сумка должна быть прочной, с водоотталкивающей пропиткой и светоотражателями. Для того чтобы не ошибиться с выбором, при покупке следует обращать внимание на маркировку с указанием возрастной категории.

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