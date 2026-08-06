Названы три фактора, которые могут отсрочить развитие деменции на 13 лет

Нормальное артериальное давление, отсутствие диабета второго типа и отказ от курения в возрасте от 45 до 65 лет могут отсрочить развитие деменции на 13 лет. К такому выводу пришли исследователи из Нью-Йоркского университета в работе, опубликованной в журнале Neurology, сообщает The Guardian.

Ученые проанализировали данные о здоровье более 12,4 тысячи человек со средним возрастом 56 лет, за которыми наблюдали 26 лет. За это время деменция развилась у более чем трех тысяч участников. Исследование показало, что люди без трех основных факторов риска в среднем жили без деменции более 30 лет, тогда как при наличии всех трех этот показатель составлял чуть более 17 лет.

Авторы работы подчеркивают, что контроль артериального давления, профилактика диабета и отказ от курения в среднем возрасте помогают сохранить здоровье мозга на долгие годы. По словам экспертов, исследование также подтверждает важность заботы о сердечно-сосудистой системе для снижения риска когнитивных нарушений.

До этого академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупреждал, что нейродегенеративные заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера и деменция, перестали быть исключительно возрастными и нередко развиваются у пациентов моложе 50 лет. По его мнению, на «омоложение» заболеваний оказывают влияние низкая физическая активность, неправильное питание, курение, употребление алкоголя, хронический стресс, нехватка сна, дефицит витаминов и минералов, а также неблагоприятная экологическая обстановка.

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