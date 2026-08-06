Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Названы три фактора, которые могут отсрочить развитие деменции на 13 лет

Guardian: ученые назвали три способа отсрочить деменцию на 13 лет
Shutterstock

Нормальное артериальное давление, отсутствие диабета второго типа и отказ от курения в возрасте от 45 до 65 лет могут отсрочить развитие деменции на 13 лет. К такому выводу пришли исследователи из Нью-Йоркского университета в работе, опубликованной в журнале Neurology, сообщает The Guardian.

Ученые проанализировали данные о здоровье более 12,4 тысячи человек со средним возрастом 56 лет, за которыми наблюдали 26 лет. За это время деменция развилась у более чем трех тысяч участников. Исследование показало, что люди без трех основных факторов риска в среднем жили без деменции более 30 лет, тогда как при наличии всех трех этот показатель составлял чуть более 17 лет.

Авторы работы подчеркивают, что контроль артериального давления, профилактика диабета и отказ от курения в среднем возрасте помогают сохранить здоровье мозга на долгие годы. По словам экспертов, исследование также подтверждает важность заботы о сердечно-сосудистой системе для снижения риска когнитивных нарушений.

До этого академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупреждал, что нейродегенеративные заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера и деменция, перестали быть исключительно возрастными и нередко развиваются у пациентов моложе 50 лет. По его мнению, на «омоложение» заболеваний оказывают влияние низкая физическая активность, неправильное питание, курение, употребление алкоголя, хронический стресс, нехватка сна, дефицит витаминов и минералов, а также неблагоприятная экологическая обстановка.

Ранее врач рассказала, как замедлить старение мозга.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что изменит для россиян новый ГОСТ по управлению сотрудниками в 2027 году? Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!