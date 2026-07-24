Врач назвал главные причины деменции

В большинстве случаев развитие деменции связано с генетикой. В остальных случаях факторами риска являются те, которые человек может изменить. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач, нейробиолог, популяризатор науки Владимир Алипов.

«Деменция почти на 60% связана с генетикой. 40% — это то, что мы как раз можем изменить. Из интересного можно добавить — это избегать травм головы, корректировать при наличии психические заболевания. Если у человека, например, есть депрессия или шизофрения, и он их лечит, то снижает риск развития деменции в пожилом возрасте», — объяснил специалист.

По его словам, на вероятность развития деменции также влияет чистота воздуха. Загрязнения могут привести к снижению когнитивных способностей. Поэтому тем, кто живет в местах с низким качеством воздуха, рекомендуется устанавливать фильтры на кондиционеры.

До этого академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупреждал, что деменция стала чаще диагностироваться у людей молодого возраста. По его словам, нейродегенеративные заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера и деменция, перестали быть исключительно возрастными и нередко развиваются у пациентов моложе 50 лет.

Онищенко связал такую тенденцию с современным образом жизни. По его мнению, на «омоложение» заболеваний оказывают влияние низкая физическая активность, неправильное питание, курение, употребление алкоголя, хронический стресс, нехватка сна, дефицит витаминов и минералов, а также неблагоприятная экологическая обстановка.

Ранее россиянам назвали емкость человеческого мозга.