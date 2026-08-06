Мошенники убедили вдову бойца СВО прилететь в Москву и отдать им 5,7 млн рублей

Жена участника СВО из Дальнегорска стала жертвой мошенников, которые манипулировали ее чувствами к мужу. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, супруг 49-летней россиянки не вернулся с фронта. Спустя некоторое время после того, как она об этом узнала, ей позвонили мошенники и заявили, что ей положены соответствующие выплаты.

Позже с ней связались лжесотрудники правоохранительных органов. С помощью счета женщины, по их словам, неизвестные отправляли деньги террористам. Чтобы сберечь средства, ей предложили отправить их на «безопасный счет».

Следуя инструкциям, вдова сняла 5,7 миллионов рублей. После этого она отправилась в Москву, там она отдала курьеру всю сумму.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как рассказала психолог Елена Шпагина, во время общения с мошенниками люди находятся в состоянии стресса. В такой ситуации аферисты намеренно назначают встречу с «живым» человеком, так как таким образом пострадавших проще убедить.

Ранее сообщалось, что в Москве школьница отдала мошенникам ключи от квартиры и позволила украсть все накопления.