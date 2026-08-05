В Москве школьница отдала мошенникам ключи от квартиры и позволила украсть все накопления

Школьница из Москвы стала жертвой мошенников, позволив их курьеру вынести из своей квартиры 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

14-летняя девушка находилась в гостях у бабушки в другом регионе, когда неизвестные попросили продиктовать код из сообщения. Спустя непродолжительное время аферисты стали угрожать ей.

Чтобы лжесотрудники профильных ведомств смогли провести обыски у нее дома, находясь в Москве, школьница передала ключи доставщику. Тот вынес из квартиры семейные накопления.

«Из шкафа в квартире на проезде Русанова исчезли все накопления, в том числе в валюте – более чем на 2,3 миллиона рублей», – сообщается в публикации.

После обращения сотрудники МВД задержали курьера, им оказался 19-летний молодой человек. К этому моменту он уже передал найденное мошенникам.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас доставщик находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, москвичка продала квартиру и отдала мошенникам 21 млн рублей.