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Наука

Психолог объяснила, почему люди отдают деньги в руки курьерам-мошенникам

Психолог Шпагина: личный визит мошенника часто становится ключом в убеждении
Ilya Naymushin/Reuters

Образованные люди часто отдают деньги лично в руки курьеру-мошеннику, потому что личный визит, вопреки интуиции, не отталкивает жертву, а наоборот — становится ключевым элементом убеждения, – считает собеседница «Газеты.Ru», доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«В ситуации острого стресса и паники физическое присутствие «посредника» выполняет роль ложного якоря безопасности: человеку проще довериться живому человеку, который говорит уверенным тоном, предъявляет поддельное удостоверение и создает иллюзию официального представительства, чем абстрактному голосу в трубке. Курьер превращается в осязаемого гаранта «спасения», и этот тактильный, зрительный контакт перебивает рациональное зерно», — заметила психолог.

В основе этой схемы лежит комбинация двух когнитивных искажений — эффекта авторитета и дефицита времени.

«Мошенники выстраивают сценарий, в котором жертве сообщают о немедленной угрозе (например, что деньги пытаются снять мошенники или что счет заблокирован), и единственный способ «спасти» накопления — передать их курьеру для «временного хранения» или «проверки». В этот момент мозг попадает в ловушку эмоционального реагирования: миндалевидное тело блокирует работу префронтальной коры, отвечающей за логику и долгосрочное планирование. Человек перестает задавать вопросы, и действует в режиме «бей или беги», но в данном случае это «отдай, чтобы защитить». И чем выше уровень образования и ответственности у жертвы, тем сильнее может быть страх потерять контроль над ситуацией — именно этот страх мошенники и эксплуатируют, предлагая простой, понятный ритуал передачи денег лично в руки», — объяснила Шпагина.

По словам психолога, противопоставить этой технологии можно принцип «обязательной паузы». Любые требования немедленных действий, любой звонок с угрозами и предложением передать деньги — это красный флаг. Необходимо ввести правило: никогда не принимать решений под давлением, всегда класть трубку и перезванивать по официальному номеру банка или полиции, который известен заранее.

Ранее психолог объяснила, почему так часто срабатывают фейковые мошеннические уведомления от техподдержки.

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