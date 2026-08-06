Бывшая жительница Эстонии Елена, переехавшая в Россию, в беседе с РИА Новости рассказала о плюсах жизни в стране. Она заявила, что качество и разнообразие продуктов, а также уровень бытового сервиса в РФ гораздо лучше, чем в Эстонии.

Кроме того, Елена обратила внимание на доступность медицинских услуг. По ее словам, в России существует возможность бесплатно вызвать врача на дом или попасть к специалисту через пару дней.

«В Эстонии мы ждали несколько недель только, чтобы записаться на прием», — поделилась она.

Елена также отметила низкую стоимость коммунальных услуг в России по сравнению со странами Европы. По ее словам, после оплаты ЖКУ у нее остается гораздо больше денег на жизнь, чем в Эстонии.

Женщина вместе с семьей переехала в Нижний Новгород в конце 2023 года в рамках программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

До этого американская журналистка Кэндис Оуэнс, побывшая в Москве в июне этого года, восхитилась российской столицей и обвинила западные СМИ во лжи. Оуэнс поразило, насколько Москва оказалась чистым, красивым и упорядоченным городом. По словам журналистки, то, что она увидела, далеко от того, как Москву изображают западные СМИ. Она призналась, что теперь понимает, почему «говорящие головы» начинают «паниковать, кричать и лгать» о якобы российском сговоре, когда кто-то из высокопоставленных лиц США приезжает в Москву.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии ущемляют права русскоязычных жителей страны.