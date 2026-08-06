Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Геленджике закрыли выход в море для плавсредств

В Геленджике объявили угрозу атаки безэкипажных катеров и закрыли выход в море
DedMityay/Shutterstock/FOTODOM

Глава администрации Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем канале в «Максе», что в городе объявлена угроза атаки безэкипажных катеров.

«В Геленджике опасность атаки безэкипажных катеров. Закрыт выход в море всех плавсредств. Рекомендуем покинуть пляжи и набережную», — поделился мэр города.

Он призвал местных жителей не выходить на открытое пространство возле моря и укрыться в помещении без окон.

Накануне Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против любых ударов по мирному населению, особенно детям.

3 августа беспилотники ВСУ атаковали село Архипо-Осиповка, которое входит в состав муниципального образования город-курорт Геленджик. Удар пришелся по пляжу. По последним данным, пострадали 58 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии. Восемь человек, в том числе четверо детей, не выжили.

Ранее военный эксперт рассказал о дронах, атаковавших Геленджик.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне скупают золотые слитки. Стоит ли делать так же
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!