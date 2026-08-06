В Геленджике закрыли выход в море для плавсредств

В Геленджике объявили угрозу атаки безэкипажных катеров и закрыли выход в море

Глава администрации Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем канале в «Максе», что в городе объявлена угроза атаки безэкипажных катеров.

«В Геленджике опасность атаки безэкипажных катеров. Закрыт выход в море всех плавсредств. Рекомендуем покинуть пляжи и набережную», — поделился мэр города.

Он призвал местных жителей не выходить на открытое пространство возле моря и укрыться в помещении без окон.

Накануне Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против любых ударов по мирному населению, особенно детям.

3 августа беспилотники ВСУ атаковали село Архипо-Осиповка, которое входит в состав муниципального образования город-курорт Геленджик. Удар пришелся по пляжу. По последним данным, пострадали 58 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии. Восемь человек, в том числе четверо детей, не выжили.

Ранее военный эксперт рассказал о дронах, атаковавших Геленджик.