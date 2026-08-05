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Армия

В ООН осудили удары ВСУ по Геленджику и Белгородской области

ООН выступила против ударов по мирным жителям и детям
Shutterstock

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых ударов по мирному населению, особенно детям. Об этом ТАСС заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы выступаем против всех атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения, особенно тех, в результате которых погибают или получают ранения дети», — сказал зампредставителя, комментируя атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Архипо-Осиповке и по детской площадке в Белгородской области.

3 августа беспилотники ВСУ атаковали село Архипо-Осиповка, которое входит в состав муниципального образования город-курорт Геленджик. Удар пришелся по пляжу. По последним данным, пострадали 58 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии. Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли.

2 августа беспилотник ударил по территории рядом с детской площадкой в селе Принцевка в Валуйском округе Белгородской области. В результате произошедшего погиб один ребенок — тринадцатилетняя девочка, еще двое получили ранения.

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