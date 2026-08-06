Психотерапевт объяснила причины чувства тревоги в конце лета

В последние недели августа многие люди могут сталкиваться с тревогой, чувством вины и раздражением из-за ощущения, что лето прошло слишком быстро, а все запланированные дела так и не удалось выполнить. Причинами такого состояния становятся завышенные ожидания и привычка сравнивать себя с окружающими. Об этом газете «Известия» рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ирина Крашкина.

«Ощущение, что человек ничего не успел, редко связано с реальным количеством выполненных дел. Чаще оно возникает из-за завышенных ожиданий, привычки сравнивать себя с другими и склонности замечать собственные неудачи сильнее, чем достижения», — объяснила эксперт.

По ее словам, такое состояние может появиться в результате попыток вместить в непродолжительный летний период чрезмерно большое количество целей. Многие люди планируют успеть отправиться в путешествие, сделать ремонт, встретиться со всеми близкими, активно заниматься спортом и выполнять профессиональные задачи. В итоге, если человеку не удается выполнить все эти дела, он начинает испытывать разочарование.

В то же время некоторые люди, напротив, откладывают отдых, рассчитывая выделить на него время позже. В результате лето подходит к концу, а чувство восстановления так и не появляется. Во второй половине августа тревожность может стать сильнее из-за восприятия этого периода как символической границы. Человек пытается подвести итоги и оценивает прошедшие месяцы, чувствуя, что упустил время.

Кроме того, как отметила врач, на психику человека влияют социальные сети. Чужие фотографии из путешествий, отпусков и ярких мероприятий формируют впечатление, что у окружающих лето оказалось более насыщенным. Однако Крашкина напомнила, что обычно пользователи видят только лучшие моменты чужой жизни, в повседневные трудности оказываются скрыты от посторонних глаз.

Также дополнительным фактором становятся когнитивные искажения. Иногда человек обесценивает свои достижения, акцентирует внимание лишь на невыполненных задачах и воспринимает ситуацию по принципу «все или ничего».

Психотерапевт объяснила, что жестокую оценку уходящего лета лучше заменить на спокойный анализ. Рекомендуется вспомнить не только то, что не удалось сделать, но и отметить полученный опыт и достигнутые результаты. Помимо этого, не следует пытаться срочно выполнить все отложенные планы, отдав предпочтение только нескольким действительно важным задачам.

Психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко до этого рассказала «Газете.Ru», что небольшие планы в летнем чек-листе помогают отвлечься от повседневной рутины, освежить голову и отдохнуть полноценно, не уезжая из страны. По ее словам, качественно организовать памятные события поможет именно продуманная и «детализированная» подготовка, которая добавит отдыху больше красок, интерактива и практичности.

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