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Россиянам рассказали о пользе спорта при стрессе

Психолог Шамсутдинов: бег помогает в борьбе с тревожностью и депрессией
Shutterstock/FOTODOM

Регулярные занятия спортом оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние человека, помогая бороться со стрессом и снижая вероятность появление депрессии. Об этом «Радио 1» рассказал практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов.

По словам специалиста, игра в футбол улучшает настроение, снижает уровень стресса, а также помогает развитию социальной активности. Также этот вид спорта тренирует выносливость, координацию, командный дух и способность стратегически мыслить. В то же время баскетбол улучшает самооценку и повышает уверенность игрока в себе, помогая справиться с тревожностью. Кроме того, такая активность развивает ловкость, скорость реакции, тактическое мышление и командные навыки.

Психолог добавил, что бег способствует выбросу эндорфинов, помогает в борьбе с тревожностью и депрессией, а также тренирует выносливость, силу мышц и дыхательные способности. Игра в теннис учит концентрироваться, улучшает координацию, стрессоустойчивость, реакцию и стратегическое мышление. А плавание снижает уровень стресса, помогает расслабиться, развивает общую выносливость и силу мышц, а также улучшает качество сна.

Тем, кому нужно расслабиться и улучшить свое эмоциональное состояние, эксперт посоветовал начать заниматься йогой. Она также развивает гибкость, баланс, концентрацию и осознанность.

«Каждый из этих видов спорта имеет свои уникальные преимущества и может быть адаптирован под различные уровни физической подготовки и интересы. Регулярная физическая активность в любом виде спорта положительно влияет на общее состояние здоровья и психоэмоциональное благополучие», — подчеркнул психолог.

Кроме того, по его словам, силовые тренировки способствуют повышению уверенности в себе и улучшению общего самочувствия.

Ранее психолог раскрыла, как скандинавская ходьба влияет на психику.

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