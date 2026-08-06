На Сахалине заметили гигантскую акулу

SHOT: у города Холмск заметили акулу длиной более двух метров

У портового города Холмск в Сахалинской области заметили огромную акулу длиной более двух метров. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

«Хищница подплыла вплотную к берегу, чем здорово перепугала отдыхающих. Некоторые предполагают, что это могла быть сельдевая акула. Таких же больше месяца назад видели возле берега Находки в Приморье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что акулы на Сахалине могли появиться из-за потепления воды до +20°C.

Первых хищников заметили на пляже Владивостока в июне. Позже в трех километрах от города выловили трехметровую акулу. В Находке за несколько дней до этого заметили сразу несколько хищников, которые бесстрашно подплывали к людям

1 августа газета The New York Post писала, что в водах у побережья Нью-Йорка замечена гигантская акула-мако длиной почти 3,6 метра, которую уже прозвали «Шаркзиллой».

Хищница оставила 60-сантиметровый след от укуса на теле горбатого кита недалеко от поселка Монток, который находится на восточном крае полуострова Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк.

Ранее акула пыталась откусить голову посетителя океанариума, решившего с ней поплавать.