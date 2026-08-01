У побережья Нью-Йорка заметили опасную акулу

В водах у побережья Нью-Йорка замечена гигантская акула-мако длиной почти 3,6 метра, которую уже прозвали «Шаркзиллой». Об этом пишет New York Post (NYP).

По данным издания, хищница оставила 60-сантиметровый след от укуса на теле горбатого кита недалеко от поселка Монток, который находится на восточном крае полуострова Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк. Также акула напала на серого тюленя и 180-килограммового тунца. Морской ученый Крейг О'Коннелл выдвинул теорию о том, что акула могла мутировать из-за утечки ядерных отходов в Гудзонском каньоне, где в конце 1960-х годов были затоплены тысячи бочек с радиоактивными материалами. По его словам, воздействие радиации могло вызвать генетические изменения и аномальный рост хищника.

Однако позже, как отмечается в публикации, результаты анализов не подтвердили наличие радиоактивных следов у «Шаркзиллы». Ученые пришли к выводу, что это, скорее всего, беременная самка акулы-мако с исключительно быстрыми навыками охоты.

Ранее юноша позволил акуле укусить себя, спасая беременную невесту.