Акулу около пляжа заметили на Приморье

Mash: акулу отогнали от пляжа с людьми в Приморье

Акулу заметили в нескольких метрах от пляжа с отдыхающими людьми в бухте Филипповского на острове Русский в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«К счастью, нашелся герой на аквабайке — именно он заставил незваную гостью развернуться и уйти обратно в море», — говорится в публикации.

В июле акулу заметили у берегов Находки в Приморском крае.

По словам очевидцев, хищница плавала рядом с берегом, недалеко от станции Национального научного центра морской биологии. Предположительно, это — сельдевая акула, которая питается рыбой. Официальных случаев нападения этого вида на человека зафиксировано не было. Тем не менее близкое соседство с акулой вызывает серьезное беспокойство у местного населения.

Отмечается, что это второй случай за три дня, когда акула близко подплывает к берегам Находки. В частности, хищницу размером 2,5 метра видели в акватории приморского города 29 июня. По данным Telegram-канала Amur Mash, крупная рыба кружила у берега вблизи причала. Местные жители отмечают, что ранее акулы не появлялись в этом районе.

Ранее акула пыталась откусить голову посетителя океанариума, решившего с ней поплавать.