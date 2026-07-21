Онищенко рассказал, какие «болезни стариков» стали чаще выявлять у молодых

Онищенко: диабет и деменция все чаще диагностируются у молодых людей

Диабет второго типа, деменция и заболевания опорно-двигательного аппарата все чаще диагностируются у людей молодого возраста. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости.

По его словам, если раньше диабет второго типа преимущественно связывали с людьми старше 40 лет, то теперь заболевание все чаще выявляют у более молодых пациентов. Академик также отметил, что за последние 30 лет заболеваемость онкологическими заболеваниями среди людей младше 50 лет выросла на 24%. При этом он подчеркнул, что развитие ранней диагностики позволяет обнаруживать болезнь на более ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение.

Онищенко также обратил внимание на то, что нейродегенеративные заболевания, включая болезнь Альцгеймера и деменцию, перестали быть исключительно возрастными. По его словам, сегодня деменцию диагностируют и пациентам моложе 50 лет.

Кроме того, академик сообщил, что у молодых людей все чаще выявляют снижение плотности костной ткани, из-за чего кости становятся более хрупкими. По его словам, заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе остеохондроз и артрит, также стали чаще встречаться в более молодом возрасте.

Онищенко связал эту тенденцию с современным образом жизни. По его мнению, на «омоложение» заболеваний влияют низкая физическая активность, неправильное питание, курение, употребление алкоголя, хронический стресс, недостаток сна, дефицит витаминов и минералов, а также неблагоприятная экологическая обстановка.

В качестве основных мер профилактики академик назвал сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, контроль массы тела, отказ от вредных привычек и своевременное прохождение медицинских осмотров. По его словам, такой образ жизни должен стать привычкой.

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