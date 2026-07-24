Врач рассказала, как замедлить старение мозга

После 45 лет «вырастить» новые извилины невозможно, однако мозг способен создавать нейронные связи. Об этом kp.ru рассказала врач-невролог высшей категории, детский невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, доцент, д.м.н. Ирина Преображенская.

Специалист объяснила, что благодаря нейропластичности мозг способен меняться, подстраиваться под новые задачи и восстанавливаться после повреждений. При этом нейронные сети образовываются именно за счет новых связей, помогающих человеку адаптироваться и учиться.

По словам врача, для этого процесса мозгу необходимые новые задачи, для решения которых требуются усилия. Рекомендуется добавлять к повседневной умственной активности неспецифический когнитивный тренинг. В этом помогут задачи, направленные на скорость психических реакций, способность к длительной умственной концентрации и запоминанию.

«Подойдут обычные приятные занятия: решение кроссвордов и сканвордов, просмотр и обсуждение фильмов и книг, а также компьютерные игры, где нужно думать, решать логические задачи или быстро реагировать. Более серьезные и целенаправленные тренировки мозга лучше проводить уже со специалистами — неврологом или нейропсихологом», — подчеркнула невролог.

При этом она добавила, что для поддержания хорошей работы мозга также важна физическая активность. Следует устраивать получасовую прогулку пешком каждый день, во время которой будут пройдены около 8 тысяч шагов.

Нейропсихолог Елена Гроза до этого говорила, что мозгу для здоровья требуются не только задачи, но и социальный контакт, в том числе речь, эмоции, обратная связь, совместное внимание, чувство принадлежности к обществу.

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