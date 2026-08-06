В Приморье мальчик выпал из окна третьего этажа

Шестилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома в поселке Заводской города Артема. Об этом сообщает Telegram-канал «VDK_Tiger Приморье».

Инцидент произошел 5 августа. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. К его лечению привлечены ведущие специалисты Приморского края. Рассматривается возможность перевода ребенка в медицинское учреждение третьего уровня.

Прокуратура организовала проверку и взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ).

До этого в Кирове четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа дома в микрорайоне Радужный. Ребенок забрался на подоконник и сорвался вниз, однако очевидцы успели растянуть одеяло и поймать его. Врачи не обнаружили у мальчика травм и повреждений, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее на Камчатке двухлетний мальчик выпал из окна и выжил.