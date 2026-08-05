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Общество

На Камчатке двухлетний мальчик выпал из окна и выжил

На Камчатке ребенок попал в больницу, выпав из окна второго этажа
Shutterstock

Ребенок получил травмы после того, как выпал из окна. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском. По предварительной информации, двухлетний мальчик сам поднялся на подоконник, не удержался и упал с высоты второго этажа. Где в этот момент находились родители, не уточняется.

«С травмами пострадавшего доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщается в публикации.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в подмосковных Люберцах спасли младенца, который выпал из окна. Как рассказали местные жители, они услышали детский плач, после чего заметили на крыше заведения ребенка.

Один из очевидцев поднялся на кровлю и снял пострадавшего. После этого младенцу вызвали скорую помощь. Его доставили в больницу. Предполагалось, что в момент падения мать находилась в квартире, но отвлеклась на готовку.

Ранее сообщалось, что в ХМАО пятилетний ребенок не выжил после падения из окна.

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