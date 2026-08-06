Поголовье крупного рогатого скота сократилось в большинстве регионов России

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) сократилось в 70 регионах России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата за июнь 2026 года.

Самое значительное снижение зафиксировано на Чукотке — на 60%. Также заметно сократилось поголовье в Мурманской области (–34%), Ямало-Ненецком автономном округе (–24%), Магаданской области (–19,7%) и Хабаровском крае (–15,7%).

Среди южных регионов наиболее значительное сокращение зафиксировано в Адыгее (–30%), Ростовской области (–17,4%) и Севастополе (–11,6%). В Центральной России лидером по снижению стала Московская область, где поголовье уменьшилось на 8,3%.

В целом по стране поголовье КРС у фермеров и индивидуальных предпринимателей сократилось на 6,5%, а во всех категориях хозяйств — на 4,1%.

Рост численности крупного рогатого скота отмечен в 17 регионах. Наибольший прирост зафиксирован в Смоленской области (+20,3%) и Орловской области (+9,7%). В Астраханской области показатель остался без изменений.

В Минсельхозе признали факт сокращения поголовья, однако заявили, что не считают ситуацию критичной.

«Изменение численности поголовья КРС в сельхозорганизациях связано прежде всего со структурной перестройкой животноводческой отрасли и повышением ее эффективности», — пояснили в министерстве.

До этого корова из Австрии научилась чесать себе спину и заставила ученых пересмотреть представление об интеллекте КРС. Когнитивный биолог из Венского университета ветеринарной медицины Алиса Ауэрсперг сделала вывод о том, что КРС может обладать более развитыми когнитивными способностями, чем считалось ранее.

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