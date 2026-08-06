Жителя Москвы осудили за оправдание терроризма и реабилитацию нацизма

Второй Западный окружной военный суд окончательно назначил 22-летнему уроженцу Москвы Давиду Назарову наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы по делам о публичном оправдании терроризма и реабилитации нацизма. Об этом сообщается на сайте суда.

Срок был определен путем полного сложения наказаний по нынешнему делу и приговору Нагатинского районного суда Москвы от 30 октября 2024 года. Как установил суд, Назаров, не имеющий гражданства, разделял агрессивные формы ислама и идеологию насильственного воздействия на органы государственной власти и устрашения населения. В апреле 2024 года он разместил в мессенджере Telegram пять комментариев с оправданием теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Помимо этого, с марта по июнь 2024 года Назаров опубликовал в социальной сети две записи с оправданием деятельности нацистской Германии.

В ходе заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Помимо лишения свободы в исправительной колонии общего режима, суд назначил ему штраф в размере 5 тыс. рублей и на два года запретил заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

30 июня стало известно, что жительницу Кемеровской области приговорили к шести годам лишения свободы, признав виновной в публичном оправдании терроризма и реабилитации нацизма.

Ранее сына режиссера «Моей прекрасной няни» признали виновным в публичном оправдании терроризма.