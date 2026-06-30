Россиянку осудили за комментарии в соцсетях, оправдывавшие терроризм

Жительницу Кузбасса отправили в колонию на шесть лет за оправдание терроризма

Женщину из Кемеровской области осудили на шесть лет, признав виновной в публичном оправдании терроризма и реабилитации нацизма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По информации ведомства, россиянка летом 2024 года опубликовала в социальных сетях и иностранном мессенджере комментарии, оправдывавшие террористическую деятельность. Также в ее постах были выявлены признаки реабилитации нацизма. На этом фоне в отношении жительницы Кузбасса возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 и п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ.

«2-й Восточный окружной военный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима», — рассказали в ФСБ.

Там добавили, что женщине также запретили администрировать интернет-сайты и чаты в сетях общего пользования, публично размещать какие-либо обращения и комментарии. Ограничение будет действовать в течение четырех лет.

В начале июня жителя Калужской области, призывавшего к разрушению Крымского моста, приговорили к семи годам колонии общего режима. По данным регионального управления ФСБ России, мужчина также призывал к осуществлению экстремистской деятельности, в том числе к расправам над участниками боевых действий на Украине и обстрелам жилых кварталов Донецка. Фигурант полностью признал вину.

Ранее сына режиссера «Моей прекрасной няни» признали виновным в публичном оправдании терроризма.