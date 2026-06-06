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Общество

Российский суд приговорил к пожизненному заключению сына режиссера «Моей прекрасной няни»

Одного из лидеров РДК заочно приговорили к пожизненному сроку
Василий Кирющенко/VK

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу одного из лидеров «Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Василия Кирющенко, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, подсудимого заочно приговорили к пожизненному заключению, первые пять лет срока он проведет в тюрьме, а остальную часть – в исправительной колонии особого режима.

Суд также назначил Кирющенко штраф в размере 2 млн рублей и удовлетворил гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба на 7 млн рублей.

Сообщается, что Кирющенко ранее проходил обучение для совершения терактов, создал террористические сообщества и незаконное вооруженное формирование. Обвиняемый незаконно пересек российскую границу, провез взрывчатку, боеприпасы и огнестрельное оружие. Кирющенко также признали виновным в публичном оправдании терроризма.

Василий Кирющенко – сын Алексея Кирющенко, режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа». В июне прошлого года его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а месяц спустя — объявили в национальный розыск.

Ранее военный суд приговорил российского «правосека» к 20 годам по делу о терроризме.

 
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