На Урале трамвай с 30 пассажирами сошел с рельсов

Трамвай с 30 пассажирами сошел с рельсов в Нижнем Тагиле, пострадали 6 человек

Трамвай с 30 пассажирами сошел с рельсов в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем Telegram-канале.

Все произошло на улице Кулибина. Как сообщили в ведомстве, с рельсов сошла задняя тележка трамвая №12, а вагон наехал на опору линии электропередачи.

«В момент происшествия в трамвае находилось порядка 30 пассажиров, шесть из которых, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Водительница трамвая рассказала, что во время движения почувствовала резкий толчок, применила экстренное торможение. Она утратила контроль над движением трамвая, что и привело к развороту вагона.

До этого в Сети появилось видео столкновения туристического автобуса и трамвая в районе ВДНХ в Москве. Судя по видео, водитель автобуса решил повернуть налево и проехать перед трамваем, но столкнулся с ним. Авария произошла прошлым утром в Продольном проезде в районе ВДНХ. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее полуголый мужчина пробежался по крышам трамваев, упал с высоты на асфальт и попал на видео.