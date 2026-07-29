Полуголый мужчина пробежался по крышам трамваев, упал с высоты на асфальт и попал на видео

В Екатеринбурге в районе Парковом мужчина парализовал движением трамваем, забравшись на крышу и сломав токоприемники. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что молодой человек без футболки находится на крыше трамвая. Он начинается раскачиваться на токоприемниках, оторвав их от кабеля. Далее он перепрыгивает на крышу другого трамвая, едущего навстречу.

Оказавшись на крыше он падает и начинает отжиматься, а после этого так же отключает токоприемники и останавливает движение трамвая. Потом он возвращается к первому трамваю.

Далее вновь оказывается на втором, пробегает по крыше, прыгает с нее и ударяется головой об асфальт. Некоторое время он лежит неподвижно. Потом он встает на четвереньки, пересекает пешеходную зону, перелезает через отбойник и оказывается на автомобильной дороге. Посидев некоторое время на бордюре, он снова перелезает через отбойник и падает на тротуар.

По данным источника, нарушитель хотел залезть и на фасад дома. Также сообщается, что водители вызвали полицию и скорою. Нарушителя увезли в больницу. Причины и обстоятельства происшедшего выясняются.

Ранее ребенок прокатился на крыше автобуса и попал на видео.