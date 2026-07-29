Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Автомобили

Полуголый мужчина пробежался по крышам трамваев, упал с высоты на асфальт и попал на видео

В Екатеринбурге попало на видео, как мужчина парализовал движение трамваев

В Екатеринбурге в районе Парковом мужчина парализовал движением трамваем, забравшись на крышу и сломав токоприемники. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что молодой человек без футболки находится на крыше трамвая. Он начинается раскачиваться на токоприемниках, оторвав их от кабеля. Далее он перепрыгивает на крышу другого трамвая, едущего навстречу.

Оказавшись на крыше он падает и начинает отжиматься, а после этого так же отключает токоприемники и останавливает движение трамвая. Потом он возвращается к первому трамваю.

Далее вновь оказывается на втором, пробегает по крыше, прыгает с нее и ударяется головой об асфальт. Некоторое время он лежит неподвижно. Потом он встает на четвереньки, пересекает пешеходную зону, перелезает через отбойник и оказывается на автомобильной дороге. Посидев некоторое время на бордюре, он снова перелезает через отбойник и падает на тротуар.

По данным источника, нарушитель хотел залезть и на фасад дома. Также сообщается, что водители вызвали полицию и скорою. Нарушителя увезли в больницу. Причины и обстоятельства происшедшего выясняются.

Ранее ребенок прокатился на крыше автобуса и попал на видео.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подготовиться к онлайн-собеседованию в 2026 году и не провалиться из-за мелочей. Гайд и чек-лист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!