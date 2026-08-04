Появилось видео столкновения туристического автобуса и трамвая в Москве

На видео попало столкновение туристического автобуса и трамвая на ВДНХ в Москве

В Сети появилось видео столкновения туристического автобуса и трамвая в районе ВДНХ в Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Судя по видео, автобус решил повернуть налево и проехать перед трамваем, но столкнулся с ним.

Авария произошла сегодня утром в Продольном проезде в районе ВДНХ. В результате инцидента никто не пострадал.

Московский метрополитен планирует обратиться в суд с иском к виновнику ДТП. Там намерены взыскать средства на восстановление поврежденного трамвая и компенсацию за простой трех трамвайных маршрутов, движение которых было приостановлено на 36 минут.

Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» также обращает внимание, что средний размер штрафа за остановку движения трамваев составляет 8 тысяч рублей за каждую минуту задержки. Водителей призвали быть особенно внимательными вблизи трамвайных путей.

Ранее два трамвая лоб в лоб столкнулись в Улан-Удэ и попали на видео.