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Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Стало известно о состоянии главы «Уралдронзавода» после покушения

РИА Новости: состояние гендиректора компании-создателя дрона «Упырь» стабильно
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Генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук, пострадавший при взрыве, на данный момент находится в реанимации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Он в реанимации, угрозы жизни нет. Состояние стабильное», — сказали журналистам.

По данным оперативных служб, взрыв произошел утром 5 августа в поселке Большой Исток Сысертского округа. Под Mercedes-Benz Ткачука было заложено взрывное устройство, которое сработало за спиной водителя. После взрыва начался сильный пожар, автомобиль выгорел дотла. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении.

Владимир Ткачук — генеральный директор и совладелец предприятия «Уралдронзавод» в Свердловской области, разработчика ударных FPV-дронов «Упырь». Беспилотники активно применяются в зоне СВО, отличаются высокой помехоустойчивостью и способностью нести до 10 кг полезной нагрузки.

Ранее дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль в Белгородской области.

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