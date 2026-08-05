Mercedes-Benz создателя боевого дрона «Упырь» взорван на Урале. Что известно

Гендиректор Уралдронзавода Ткачук попал в реанимацию после взрыва его автомобиля

Под Екатеринбургом взорван Mercedes-Benz бизнесмена Владимира Ткачука – директора завода по сборке дронов «Упырь». Его водитель погиб, сам Ткачук госпитализирован в реанимацию с тяжелыми ранениями. О том, что известно о происшествии, – в материале «Газеты.Ru».

Взрыв автомобиля, принадлежащего разработчику дрона «Упырь» и автору Telegram-канала «Повернутые на войне» Владимиру Ткачуку, произошел утром в среду, 5 августа, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Взрыв произошел сегодня утром в поселке Большой Исток Сысертского округа. Предварительно, под Mercedes-Benz 35-летнего Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода», заложили взрывное устройство», — отмечается в публикации.

По данным же екатеринбургского издания Е1.Ru, подрыв произошел накануне вечером. Взрывное устройство сработало за спиной водителя машины, он погиб на месте.

«Все произошло вечером 4 августа. На месте работали экстренные службы. Владимир Ткачук выжил, за его жизнь борются медики, рассказал источник», — отмечается в публикации.

После взрыва произошел сильный пожар. На кадрах с места происшествия видно, что от автомобиля поднимается в небо столб черного дыма. В результате представительский Mercedes-Benz Ткачука выгорел дотла.

«Перед пожаром был слышен громкий взрыв.

Что это было на самом деле, непонятно. Но страшно», — приводит издание слова жительницы поселка, где произошел взрыв.

Водитель погиб, бизнесмен в реанимации

По данным Telegram-канала Ural Mash, погибший водитель также выполнял обязанности охранника бизнесмена.

Раненый 35-летний предприниматель находится в реанимации с тяжелыми травмами, сообщил ТАСС.

«В результате взрыва автомобиля пострадал Владимир Ткачук,

он в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь»,

— приводит агентство слова источника в оперативных службах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, уточняет ТАСС. Официально силовые ведомства не комментируют произошедшее, сообщает «Коммерсантъ».

Кто такой Владимир Ткачук

Владимир Ткачук — генеральный директор и совладелец предприятия «Уралдронзавод», расположенного в Свердловской области. Компания специализируется на производстве ударных FPV-дронов «Упырь». Ткачук является также разработчиком этого дрона.

«Уралдронзавод» — оборонное предприятие, выручка которого за прошлый год превысила 6 млрд рублей.

Продукция компании активно применяется в зоне СВО: дроны «Упырь-18» способны нести до 10 кг полезной нагрузки и используются для поражения укреплений и нарушения вражеской логистики.

Ключевая особенность этого боевого беспилотника – высокая помехоустойчивость и приспособленность к работе в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На СВО беспилотники Ткачука получили признание за эффективность применения по тяжелой технике. Первые дроны «Упырь» были отправлены в зону СВО в 2023 году.

Как разработчик дрона, Владимир Ткачук презентовал изделие президенту России Владимиру Путину. Показ состоялся 12 сентября 2024 года на заседании военно-промышленной комиссии, уточняет «4 канал». Президент задавал Ткачуку вопросы об истории проекта, технических характеристиках дронов и системах безопасности.

В своем Telegram-канале «Повернутые на войне» он освещал вопросы применения беспилотников, а также тактику и техническое обеспечение современных вооруженных конфликтов.