Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов острова Хальмахера на востоке Индонезии. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр

«Землетрясение зафиксировано в 16:50 в 105 километрах к северу от города Тернате с населением более 100 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 125 километров», — говорится в сообщении.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

5 августа у побережья Курильских островов произошло землетрясение. Очаг залегал на глубине 64 км. Магнитуда подземных толчков составила 4,7. О пострадавших не сообщалось.

3 августа в южной части озера Байкал произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,4. Эпицентр природного катаклизма находился в акватории озера на расстоянии 34 км от реки Ангара и 7 км от железнодорожной станции Танхой. Последняя расположена на территории Кабанского района Бурятии. Разрушений и пострадавших зафиксировано не было.

Ранее в Италии приостановили движение поездов после землетрясения.