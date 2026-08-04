В Италии приостановили движение поездов после землетрясения

Движение поездов приостановлено в районе Пизы после землетрясения

В районе итальянского города Пиза после землетрясения приостановили железнодорожное движение. Об этом сообщила национальная компания «Итальянская железнодорожная сеть» (Rfi).

«На узле Пизы движение поездов приостановлено с 10:30 (11:30 мск) из-за технических проверок линии после землетрясения, затронувшего этот район», — указано в публикации оператора.

Пассажиров предупредили о задержках, изменениях в расписании и даже об отменах поездов.

4 августа в Тоскане произошло землетрясение магнитудой 4,3. По данным местных СМИ, колебания земной поверхности ощутили жители в городах Пиза, Масса-Каррара и Лукка. Служба гражданской обороны после проверок сообщила об отсутствии пострадавших, здания и инфраструктура не пострадали.

На прошлой неделе в районе Неаполя случилось сильнейшее за последние 40 лет землетрясение магнитудой 4,7. Пострадали 26 человек. В Неаполе и близлежащих населенных пунктах зафиксировали перебои с электроснабжением.

Ранее землетрясение произошло в акватории озера Байкал.