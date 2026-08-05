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Общество

В российском регионе произошло землетрясение

EMSC: у побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,7
Андрей Шапран/РИА «Новости»

У побережья Курильских островов произошло землетрясение. Об этом сообщили специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали 5 августа в 16:02 по местному времени (08:02 мск). Эпицентр находился в 212 км к юго-западу от города Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 64 км. Магнитуда подземных толчков составила 4,7. Сейсмологи считают это ощутимым землетрясением, которое может вызвать незначительные разрушения в районе эпицентра. Угрозу цунами не объявляли, сведений о пострадавших нет.

3 августа в южной части озера Байкал произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,4. Эпицентр природного катаклизма находился в акватории озера на расстоянии 34 км от реки Ангара и 7 км от железнодорожной станции Танхой. Последняя расположена на территории Кабанского района Бурятии. Разрушений и пострадавших зафиксировано не было.

В этот же день землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Камчатки. Очаг залегал на глубине 22,7 км.

Ранее российский турист застрял в поезде, оказавшемся рядом с эпицентром мощного землетрясения в Японии.

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