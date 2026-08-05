В Китае из-за пожара на заводе эвакуировали более тысячи человек

Пожар на химзаводе в Китае привел к эвакуации более чем 1,2 тыс. жителей

Китайские власти эвакуировали более чем 1,2 тыс. жителей в городе Куньмин из-за пожара на химическом заводе. Об этом сообщило агентство Xinhua News.

По данным агентства, воздух фабрики сильно загрязнен дымом. Он распространился из-за воспламенения желтого фосфора. Пожар удалось потушить спустя примерно десять часов.

Компания Yunnan Haoming, на объекте которой произошло ЧП, приостановила производство и прочую деятельность. О пострадавших не сообщается. Причины возникшего пожара выясняются.

Этим летом в Китае произошел другой крупный пожар на предприятии. Все произошло в провинции Фуцзянь. Пламя вспыхнуло на территории предприятия Huiteng Shoe Industry Co., Ltd. Несколько человек оказались заблокированы на крыше здания среди густого черного дыма. На место происшествия были отправлены 183 пожарных и 35 единиц техники. В результате огонь был потушен, однако жизни 28 человек не удалось спасти.

Ранее стало известно об эвакуации сотрудников НИИ Минздрава из-за пожара в центре Москвы.