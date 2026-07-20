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Общество

Стало известно об эвакуации сотрудников НИИ Минздрава из-за пожара в центре Москвы

Сотрудники НИИ Минздрава в Малом Казенном переулке эвакуированы из-за пожара
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Здание НИИ Минздрава России в Малом Казенном переулке в Москве не затронуло пожаром. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что в Малом Казенном переулке находится одно из подразделений, подведомственных Минздраву. Огонь не затронул это здание, однако в целях обеспечения безопасности было решено эвакуировать сотрудников организации.

20 июля возгорание произошло в двухэтажном здании старой постройки, расположенном в Малом Казенном переулке в центре Москвы. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар бушует на участке рядом с Южным флигелем усадьбы Нарышкиных. Из здания валит густой дым, который окутал ближайшие улицы.

По предварительным данным, площадь пожара составила 250 квадратных метров. На место происшествия направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны. О пострадавших ничего не сообщается.

Дептранс Москвы сообщил, что из-за пожара на время работы экстренных служб будет перекрыто движение по Малому Казенному переулку.

Ранее в центре Москвы произошел пожар в элитном жилом комплексе.

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