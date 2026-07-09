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Общество

В пожаре на китайской обувной фабрике погибли почти 30 человек

Xinhua: жертвами пожара на обувной фабрике в Китае стали 28 человек

При пожаре на обувной фабрике в китайской провинции Фуцзянь погибли 28 человек. Об этом со ссылкой на данные компетентных органов сообщило агентство Синьхуа.

Возгорание произошло около полудня на территории предприятия Huiteng Shoe Industry Co., Ltd. Несколько человек оказались заблокированы на крыше здания среди густого черного дыма.

На место происшествия были отправлены 183 пожарных и 35 единиц техники. Открытое горение ликвидировали к 17:40 по местному времени, однако спасательная операция продолжалась: из-за опасных условий внутри здания сотрудники экстренных служб не могли попасть туда, где оставались люди.

Пожарные рассказали, что лестничные клетки в здании фабрики были завалены посторонними предметами и мусором, и это серьезно осложнило борьбу с огнем и спасательные работы.

Глава КНР Си Цзиньпин потребовал приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, установить причину пожара и строго наказать виновных. Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая распорядилось мобилизовать все ресурсы для ликвидации огня, немедленно уточнить данные о пострадавших и организовать спасение людей, остающихся в ловушке, с оказанием им экстренной медицинской помощи.

По предварительным данным от местного чиновника, возгорание началось на первом этаже здания. Хранившиеся на фабрике материалы для производства обуви оказались легковоспламеняемыми, что способствовало быстрому распространению пламени. Из-за горения клеевых составов и других материалов на месте происшествия стоял резкий запах, вызывавший раздражение глаз у находившихся рядом людей.

Цзиньцзян — один из ведущих центров обувной промышленности Китая и крупнейшая в мире производственная площадка спортивной обуви. Его часто называют «обувной столицей» страны.

Ранее в Греции при пожаре на промышленном объекте пострадали более 10 человек.

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