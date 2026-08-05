Стало известно о восхождении российских альпинистов на пик Победы, где пропала Наговицина

Группа российских альпинистов находится на пике Победы в Киргизии, однако они пока не дошли до места пропажи Натальи Наговициной. Об этом рассказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко в беседе с ТАСС.

По данным агентства, власти Киргизии ввели разрешительную систему при восхождении на пик Победы после произошедшего с Наговициной.

«Однозначно, нужно ужесточить меры, поскольку в горы идет каждый желающий. Сейчас там находятся наши альпинисты, на вчерашний день до Наговициной никто не зашел. С ужесточением я согласен. И если государственные органы будут это контролировать, то у любого нарушения будут последствия», — сказал Яковенко.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в Киргизии в начале августа прошлого года. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7200. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, предприняли попытку ей помочь, однако спуститься с Наговициной вниз не вышло. После этого было сделано несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

Ранее россиянка оказалась одной из десяти альпинистов, попавших на Броуд-Пик в лавину.