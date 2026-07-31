Россиянка оказалась одной из десяти альпинистов, попавших на Броуд-Пик в лавину

По меньшей мере 10 альпинистов, включая Нирмала Пурджу «Нимса», пропали без вести на горе Броуд-Пик после того, как мощная лавина обрушилась на альпинистский маршрут на этой горе высотой 8047 метров. Среди них была женщина с российско-американским гражданством, пишет The tourism times.

Для поисково-спасательных операций были задействованы вертолеты. «Российско-американская женщина, Нирмал Пурджа, шерпа из Elite Exped, альпинист из Омана с двумя шерпами из SST, альпинист из Китая с шерпой из Imagine Nepal, а также два пакистанских гида не выходят на связь с тех пор, как на маршрут сошла лавина», — говорится в официальном заявлении.

Личность пропавшей не раскрывается.

21 июля российская альпинистка Николь Ковальчук поднялась на Гашербрум II высотой в 8035 метров в горной системе Каракорум, там же, где находится Броуд-Пик. Восхождение было сделано без использования кислорода и без предварительных акклиматизационных выходов.

Программу «14 восьмитысячников» Николь Ковальчук завершила в мае 2025 года. Теперь она была намерена повторить ее уже без кислорода. Она совершает свои высотные восхождения в составе коммерческих экспедиций непальской компании Elite Exped. Основателем этой компании и ее постоянным гидом на ключевых вершинах является знаменитый непальский альпинист Нирмал Пурджа. У Николь российское и американское гражданство.

Ранее в горах Карачаево-Черкесии разбился альпинист.