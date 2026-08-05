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Общество

В подмосковном Чехове объявили режим ЧС после атаки БПЛА

В Чехове после атаки ВСУ 4 августа ввели режим ЧС
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном Чехове после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Постановление за подписью главы округа Михаила Собакина опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

Из документа следует, что режим ЧС действует с шести утра 4 августа и затрагивает границы промзоны Новоселки.

«Определить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации локального характера муниципального округа Чехов с зоной ответственности, в рамках представленных полномочий и на основании решения Комиссии», — говорится в постановлении.

Утром 4 августа силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. По предварительным данным, пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью, еще шестеро пострадали. Основные последствия зафиксировали в округе Чехов. В промзоне Новоселок произошли пожары, повреждения получили электроподстанция и административное здание. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети появились кадры с последствиями атаки ВСУ на Московскую область.

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