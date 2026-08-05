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Общество

«Гарольд, скрывающий боль» лидирует в общественном опросе на пост президента Венгрии

В Венгрии Гарольд, скрывающий боль, лидирует в опросе на пост президента
memepedia.ru

В Венгрии герой мема «Гарольд, скрывающий боль», лидирует в общественном опросе на пост президента страны, пишет Telex.

В Венгрии неожиданным лидером общественных опросов на пост президента стал Андраш Арато — инженер-электрик, известный во всем мире как мем «Гарольд, скрывающий боль».

После ухода с поста президента Тамаша Сулека новый премьер-министр Петер Мадьяр призвал граждан предлагать кандидатуры на должность главы государства. Хотя президента будет избирать парламент, обсуждение быстро перешло в соцсети, где пользователи начали активно предлагать своих кандидатов.

В одном из популярных онлайн-опросов наибольшую поддержку получил именно Арато. Среди других популярных кандидатур оказались лауреат Нобелевской премии по химии Каталин Карико, изобретатель кубика Рубика Эрнё Рубик, а также модель Барбара Палвин.

Сам Мадьяр сначала предложил на пост легендарную шахматистку Юдит Полгар, однако она отказалась. После критики премьер признал, что решение было принято слишком поспешно, и извинился.

Сейчас обсуждение будущего президента продолжается в социальных сетях и общественных инициативах. По венгерским законам президентом может стать любой гражданин страны старше 35 лет.

Ранее герой мема «плохо-плохо, неважно» из «Давай поженимся» променял любовь на машины.

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