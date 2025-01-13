Герой мема «плохо-плохо, неважно» из «Давай поженимся» променял любовь на машины

Дальнобойщик Владимир из мема «плохо-плохо, неважно» рассказал о мечте работать на ТВ

Герой мема «плохо-плохо, неважно» променял попытки найти свою любовь и создать семью после похода на «Давай поженимся» на увлечение машинами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

42-летний Владимир принял участие в передаче в 2018 году, а в конце декабря 2024 года ролик с ним завирусился в сети. Потенциальный жених услышал отказ от одной из трех претенденток, 35-летней Марии, которую выбрал на шоу.

«М-да, плохо. Плохо-плохо. Неважно. Дела у меня очень плохие», — задумчиво сказал он.

Владимир рассказал изданию, что сейчас проживает в Москве, работает дальнобойщиком уже более 14 лет. Все свободное время он посвящает поездкам на большегрузном тягаче, сейчас он собирает собственный седельный тягач SCANIA r420 5. Владимир планирует зарабатывать на машине, а после купить себе учебно-тренажерный комплекс для подготовки локомотивных бригад ценой около 6 млн рублей.

Дальнобойщик также признался, что мечтает встретиться с президентом и работать на телевидении — вести познавательную программу на свои любимые темы: об автомобилях, железных дорогах, астрономии и путешествиях.

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