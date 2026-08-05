В Лондоне женщина с ножом напала на четырех мужчин

В центре Лондона женщину арестовали за нападение на четверых мужчин, которые получили ножевые ранения в районе Ковент-Гардена. Об этом сообщает радиостанция LBC.

По данным полиции, инцидент произошел на улице Энделл-стрит. На месте происшествия обнаружили четверых пострадавших с ножевыми ранениями в возрасте 34, 39, 42 и 52 лет.

Свидетель происшествия рассказал LBC, что женщина подошла к посетителям театра и ударила ножом в спину двух мужчин, после чего побежала и нанесла ранения еще нескольким людям.

Отмечается, что всех четверых пострадавших в срочном порядке доставили в крупный травматологический центр. Информации об их состоянии на данный момент нет.

В апреле в Лондоне мужчина с ножом ранил двух членов еврейской общины в районе Голдерс-Грин. Его задержали сотрудники еврейской охранной организации «Шомрим», после чего прибыла полиция и применила электрошокер. Мэр города Садик Хан назвал нападение отвратительным и заявил, что в обществе не должно быть места антисемитизму.

Ранее в Лондоне у Тауэрского моста на двоих человек напали с ножом.