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Общество

Более половины россиян предпочитают тренироваться утром

Больше половины тренировок россияне выполняют утром
Shutterstock/FOTODOM

Россияне все чаще переносят домашние тренировки на первую половину дня. Как рассказали «Газете.Ru» аналитики сервиса FitStars, за первое полугодие 2026 года 55,7% онлайн-тренировок пользователи выполнили до полудня. Почти треть занятий (32,6%) пришлись на утро с 7 до 10.

За этот период на одного человека приходится в среднем более 7 тренировок. Самыми активными часами стали утренние: 7:00, 8:00, 9:00 и 10:00. Наблюдается тенденция, что домашний фитнес все чаще становится не вечерней нагрузкой «после всех дел», а частью утренней рутины.

Одной из причин такого сдвига является распорядок дня, считают аналитики. Вечерняя тренировка чаще конкурирует с усталостью, дорогой, домашними делами, встречами и непредсказуемым графиком. Утром же проще встроить короткое занятие в день: не нужно собирать сумку, ехать в зал, подстраиваться под расписание студии или искать свободное окно после работы.

«Утренний пик хорошо объясняет, почему домашний формат становится устойчивой привычкой. Для тренировки не нужно специально планировать дорогу, сборы и время на возвращение. Достаточно короткого занятия, которое помогает проснуться, размяться и почувствовать больше контроля над началом дня», — комментирует Илья Капустин, эксперт FitStars.

По словам эксперта, утренние тренировки особенно хорошо работают для тех, кому сложно поддерживать регулярность. Если занятие откладывается на вечер, оно чаще зависит от того, насколько человек устал и как сложился день. Утром вероятность тренировки выше потому, что повседневность еще не успела поглотить человека бытовыми и рабочими задачами.

В сервисе отмечают, что такой формат меняет само восприятие фитнеса. Пользователи не ждут «идеального момента» для полноценного занятия, а выбирают домашнюю тренировку как способ быстро включить движение в день. Поэтому онлайн-фитнес становится не только альтернативой залу, но и решением для тех, кому важна регулярность без излишней логистики.

Ранее россиян предупредили об опасности фитнес-марафонов из соцсетей.

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