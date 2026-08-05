В Подмосковье локализовали пожар в научно-исследовательском институте

Пожар в одном из корпусов Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве локализован. Об этом сообщила государственная корпорация «Роскосмос» в своем канале в мессенджере «Макс».

«В ходе проверки было обнаружено задымление в подвальной части корпуса. Незамедлительно была проведена эвакуация работников. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которые приступили к ликвидации возгорания», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» добавили, что в настоящее время пожарные принимают меры по ликвидации возгорания. По данным госкорпорации, угрозы людям нет, управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем.

О пожаре в ЦНИИмаш несколькими часами ранее сообщили в оперативных службах. По их информации, возгорание носило техногенный характер. Подробности произошедшего не уточнялись.

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