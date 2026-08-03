Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,7 случилось у побережья Камчатки. Об этом сообщил региональный филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН в «Максе».

Из сообщения следует, что подземный толчок был зафиксирован в 10:17 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 22,7 км.

«Расстояние от ПК (Петропавловска-Камчатского — прим. «Газета.Ru»): 240 [км]», — говорится в сообщении.

Следующее землетрясение магнитудой 5.0 было зафиксировано в 11:26 по местному времени. Очаг находился на глубине 58,5, следует из сообщения. Расстояние от Петропавловска-Камчатского составило 379 километров.

В конце июля 2025 года в акватории Тихого океана возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой до 8,7. Оно стало самым сильным с 1952 года. В регионе зарегистрировали десятки афтершоков, в Петропавловске-Камчатском частично обрушился фасад детского сада. Также последствия выявили на Сахалине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РАН рассказали о повышенном сейсмическом уровне на Камчатке.