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Общество

В акватории озера Байкал произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в южной части озера Байкал
Александр Кряжев/РИА Новости

Землетрясение зафиксировали в южной части озера Байкал утром 3 августа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки были зарегистрированы в 9:57 по местному времени (4:57 мск). Их магнитуда составила 3,4. Эпицентр природного катаклизма находился в акватории озера Байкал на расстоянии 34 км от реки Ангара и 7 км от железнодорожной станции Танхой. Последняя расположена на территории Кабанского района Бурятии.

На сайте Главного управления МЧС РФ по Иркутской области отмечается, что интенсивность произошедшего в озере Байкал землетрясения в его эпицентре достигла 4,7 балла. Жители Иркутска могли ощутить подземные толчки силой в два балла.

«Разрушений и пострадавших нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме», — добавили в ведомстве.

1 августа в Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр располагался на расстоянии 30 км от города Ленинск-Кузнецкий, интенсивность подземных толчков составила 4,9 балла. Специалисты классифицировали данный природный катаклизм как «индуцированный», то есть вызванный деятельностью человека.

Ранее российский турист застрял в поезде, оказавшемся рядом с эпицентром мощного землетрясения в Японии.

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