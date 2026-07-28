Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Российский турист застрял в поезде в районе мощного землетрясения в Японии

SHOT: россиянин застрял в поезде рядом с эпицентром землетрясения в Японии
Kyodo/Reuters

Россиянин застрял в поезде, оказавшемся в районе сильнейшего землетрясения в Японии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, турист ехал из города Саги на юго-запад страны, в сторону Нагасаки. В момент землетрясения поезд остановился на станции Кубота — в 70 км от города Кумамото, который больше всего пострадал от удара стихии. Россиянин рассказал, что сейчас его и других пассажиров не выпускают из поезда.

Другие россияне, оказавшиеся в Кумамото, рассказали, что местные жители ужасно напуганы. Сильная тряска ощущалась в самом центре города. Среди российских граждан, предварительно, никто не пострадал.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 28 июля в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии. Подземные толчки были зафиксированы около 16:27 по местному времени (10:27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км.

По данным телеканала NHK, в результате землетрясения пострадали более 50 человек. Оно привело к пожарам, повреждению дорог и мостов, а также обрушению зданий и отключению электричества. Как сообщил портал NEWSjp, в районе префектуры Кумамото с рельсов сошел скоростной поезд. Кроме того, на юго-западе Японии обрушился крупный торговый центр Aeoт Mall Kumamoto. По данным местной полиции, более 200 человек эвакуировали из здания. Жителей побережья предупредили об угрозе цунами.

Ранее СМИ сообщили о повреждении старинного замка во время землетрясения в Японии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!