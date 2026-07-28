Российский турист застрял в поезде в районе мощного землетрясения в Японии

SHOT: россиянин застрял в поезде рядом с эпицентром землетрясения в Японии

Россиянин застрял в поезде, оказавшемся в районе сильнейшего землетрясения в Японии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, турист ехал из города Саги на юго-запад страны, в сторону Нагасаки. В момент землетрясения поезд остановился на станции Кубота — в 70 км от города Кумамото, который больше всего пострадал от удара стихии. Россиянин рассказал, что сейчас его и других пассажиров не выпускают из поезда.

Другие россияне, оказавшиеся в Кумамото, рассказали, что местные жители ужасно напуганы. Сильная тряска ощущалась в самом центре города. Среди российских граждан, предварительно, никто не пострадал.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 28 июля в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии. Подземные толчки были зафиксированы около 16:27 по местному времени (10:27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км.

По данным телеканала NHK, в результате землетрясения пострадали более 50 человек. Оно привело к пожарам, повреждению дорог и мостов, а также обрушению зданий и отключению электричества. Как сообщил портал NEWSjp, в районе префектуры Кумамото с рельсов сошел скоростной поезд. Кроме того, на юго-западе Японии обрушился крупный торговый центр Aeoт Mall Kumamoto. По данным местной полиции, более 200 человек эвакуировали из здания. Жителей побережья предупредили об угрозе цунами.

Ранее СМИ сообщили о повреждении старинного замка во время землетрясения в Японии.