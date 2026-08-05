В НАТО подтвердили обнаружение БПЛА со взрывчаткой у самолета в аэропорту Германии

Представитель НАТО подтвердил обнаружение беспилотника рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту Лейпцига/Галле в Германии. Об этом сообщило агентство DPA.

Источники в органах безопасности уточнили, что дрон нес взрывчатку с детонатором.

5 августа немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что на летном поле аэропорта Лейпцига/Галле в Германии рядом с самолетом был обнаружен дрон с небольшим пакетом и взрывателем. Для обезвреживания БПЛА был задействован робот-сапер. Полиция Нижней Саксонии назвала данный инцидент преступлением, представляющим угрозу национальной безопасности. Следователи не исключили, что это могла быть диверсия. Человека, управлявшего дроном, пока не нашли.

Кроме того, издание сообщило о столкновении другого грузового самолета с неизвестным объектом недалеко от аэропорта на высоте 400 метров. После приземления в Ганновере в передней части воздушного судна были обнаружены небольшие повреждения.

По данным газеты The Wall Street Journal, количество «вторжений» беспилотников в Германию в 2025 году составило «чуть больше тысячи». Как уточнили представители служб безопасности, БПЛА были разного размера — от коммерческих летательных аппаратов размером «с игрушку» до тех, что летали «в тесном строю» численностью до 15 единиц.

Ранее в Германии испугались ударов дронов по бундестагу.